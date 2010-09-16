Брюгге
мин
-
Стейнен
Стейн Стейнен
90
-
Диас
Жуниор Диас
90
-
Хофкенс
Карл Хофкенс
90
-
Донк
Райан Донк
90
-
Вермеулен
Йорн Вермеулен
24
-
Герертс
Карел Герертс
90
-
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
-
Перишич
Иван Перишич
90
-
Дирар
Набиль Дирар
90
-
Дальма
Вильфрид Дальма
80
-
Куемаха
Дорже Куемаха
61'
90
Запасные
-
ван Гейсегем
Даан ван Гейсегем
-
ван дер Хейден
Петер ван дер Хейден
-
де Влигер
Геерт де Влигер
-
Симайс
Жерон Симайс
-
Варгас
Рональд Варгас
-
Щепович
Стефан Щепович
-
Лестьенн
Максим Лестьенн
ПАОК
мин
-
Крешич
Дарио Крешич
90
-
Алвеш
Дорвалино Алвеш
90
-
Малезас
Стилянос Малезас
78'
90
-
Де Фрейташ
Аделино Де Фрейташ
90
-
Контрерас
Пабло Контрерас
90
-
Шнауцнер
Мирослав Шнауцнер
90
-
Бермудес
Виктор Бермудес
90
-
Гарсия
Пабло Гарсия
90
-
Ивич
Владимир Ивич
89
-
Салпингидис
Димитриос Салпингидис
90
-
Папацоглу
Афанассиоc Папацоглу
74
Запасные
-
Филомено
Лусио Филомено
-
Сакеллариу
Лефтерис Сакеллариу
-
Халкиас
Константинос Халкиас
-
Зуэла
Франциско Зуэла
-
Чирилло
Бруно Чирилло
-
Фотакис
Георгиос Фотакис
-
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар