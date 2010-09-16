Левски
мин
-
Грин
Сержиньо Грин
85'
90
-
Александров
Александар Александров
77
-
Младенов
Даниел Младенов
90
-
Мюлдер
Дастли Мюлдер
90
-
Иванов
Иво Иванов
90
-
Бензукан
Шакиб Бензукан
90
-
Петков
Георги Петков
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
43'
90
-
Минев
Веселин Минев
90
-
Тасевски
Дарко Тасевски
70
-
Дембеле
Гарра Дембеле
61'
90
Запасные
-
Георгиев
Асен Георгиев
-
Станчев
Стефан Станчев
-
Киров
Александр Киров
-
Огнянов
Мариан Огнянов
-
Балтанов
Лачезар Балтанов
-
Митрев
Божидар Митрев
-
Иса
Исмаил Иса
Гент
мин
-
Уоллес
Фернандо Уоллес
90
-
Барич
Марио Барич
90
-
Яя
Сумахоро Яя
67
-
Йоргачевич
Боян Йоргачевич
90
-
Шулер
Марко Шулер
90
-
Уилс
Штеф Уилс
90
-
Гронден
Кристоф Гронден
79
-
Асофейфа
Рэндаль Асофейфа
23'
90
-
Тийс
Бернд Тийс
90
-
Любиянкич
Златан Любиянкич
90
-
Де Смет
Стейн Де Смет
49'
69
Запасные
-
Смолдерс
Тим Смолдерс
-
Арбейтман
Шломи Арбейтман
-
Брюззезе
Себастьян Брюззезе
-
Ханствейт
Эрленд Ханствейт
-
Эль-Ганасси
Яссин Эль-Ганасси
-
Кулибали
Элиман Кулибали
-
Конте
Ибрахима Конте