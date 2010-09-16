Арис
мин
-
Мендринос
Константинос Мендринос
90
-
Руис
Карлос Руис
90
-
Пераль
Франсиско Пераль
59'
90
-
Сифакис
Михалис Сифакис
90
-
Пардо
Серхио Контрерас Пардо
90
-
Перейра
Мичел Гарбини Перейра
90
-
Гиаро
Роналдо Гиаро
90
-
Лазаридис
Никос Лазаридис
90
-
Вангели
Кристи Вангели
90
-
Фати
Рикардо Фати
90
-
Приттас
Атанасиос Приттас
90
Запасные
-
Барреро
Хуан Мануэль Барреро
-
Кулухерис
Тимиос Кулухерис
-
Каснаферис
Костас Каснаферис
-
Ориоль
Лозано Фарран Ориоль
-
Чеснаускис
Дейвидас Чеснаускис
Атлетико
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Валера
Хуан Валера
90
-
Саброза
Симау Саброза
90
-
Камачо
Игнасио Камачо
77
-
Мерида
Фран Мерида
61
-
Мендес
Тиагу Мендес
90
-
Форлан
Диего Форлан
90
-
Гарсия
Рауль Гарсия
46
Запасные
-
Жоэль
Жоэль
-
Луис
Филипе Луис
-
Переа
Луис Переа
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
-
Суарес
Марио Суарес
-
Коста
Диего Коста