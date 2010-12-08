Арсенал
мин
-
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
-
Гиббс
Киран Гиббс
24
-
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Санья
Бакари Санья
90
-
Аршавин
Андрей Аршавин
67
-
Денилсон
Невес Денилсон
90
-
Сонг
Александр Сонг
90
-
Насри
Самир Насри
77'
90
-
ван Перси
Робин ван Перси
30'
90
-
Шамах
Маруан Шамах
76
Запасные
-
Щесны
Войцех Щесны
-
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
-
Росицки
Томаш Росицки
-
Уилшир
Джек Уилшир
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
-
Бендтнер
Никлас Бендтнер
-
Вела
Карлос Вела
Партизан
мин
-
Стойкович
Владимир Стойкович
90
-
Лазевски
Александар Лазевски
90
-
Крстаич
Младен Крстаич
90
-
Йованович
Марко Йованович
90
-
Савич
Стефан Савич
90
-
Илич
Саша Илич
90
-
Камара
Мохаммед Камара
90
-
Петрович
Радосав Петрович
90
-
Морейра
Алмани Морейра
90
-
Бабович
Стефан Бабович
81
-
Кордоба
Клеверсон Кордоба
52'
90
Запасные
-
Кизито
Джозеф Кизито
-
Давидов
Александр Давидов
-
Илич
Радиша Илич
-
Станкович
Воислав Станкович
-
Брашанац
Дарко Брашанац
-
Смилянич
Милан Смилянич
-
Илиев
Ивица Илиев