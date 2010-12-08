ЧФР Клуж
мин
-
Коне
Эммануэль Коне
90
-
Станчу
Эдуард Станчу
90
-
Эдимар
Фрада Эдимар
63
-
Панин
Кристиан Панин
90
-
Каду
Рикардо Каду
90
-
Рада
Ионут Рада
90
-
Кулио
Хуан Кулио
90
-
Дика
Эмиль Дика
46
-
Кивуву
Доминик Кивуву
90
-
Траоре
Ласина Траоре
88'
90
-
Де Дзерби
Роберто Де Дзерби
78
Запасные
-
да Силва
Антони да Силва
-
Кларо
Нуну Кларо
-
Велозу
Леонардо Велозу
-
Алкантара
Уго Алкантара
-
Бастос
Рафаэль Бастос
-
Хора
Иоан Хора
-
Бьеланович
Саша Бьеланович
Рома
мин
-
Сержио
Жулио Сержио
90
-
Кастеллини
Паоло Кастеллини
90
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
-
Мексес
Филипп Мексес
90
-
Кассетти
Марко Кассетти
64
-
Бриги
Маттео Бриги
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Симплисио
Фабио Симплисио
90
-
Тотти
Франческо Тотти
90
-
Боррьелло
Марко Боррьелло
21'
90
-
Менез
Жереми Менез
46
Запасные
-
Лобонц
Богдан Лобонц
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
-
Сисеру
Жоао ди Сезаре Сисеру
-
Греко
Леандро Греко
-
Таддеи
Родриго Таддеи
-
Вучинич
Мирко Вучинич
-
Рибейро
Адриано Лейте Рибейро