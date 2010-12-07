Барселона
мин
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
90
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Фонтас
Андреу Фонтас
51'
90
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
90
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
-
Дос Сантос
Джонатан Дос Сантос
63
-
Кркич
Боян Кркич
35
-
Суарес
Жеффрен Суарес
13
Запасные
-
Вальдес
Виктор Вальдес
-
Абидаль
Эрик Абидаль
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
-
Бартра
Марк Бартра
-
Иньеста
Андрес Иньеста
-
Васкес
Виктор Васкес
-
Месси
Лионель Месси
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Муравски
Рафал Муравски
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
74
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
62
-
Мартинс
Обафеми Мартинс
66
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
-
Касаев
Алан Касаев
-
Натхо
Бибрас Натхо
-
Быстров
Петр Быстров
-
Сибайя
МакБет Сибайя
-
Медведев
Алексей Медведев