Вердер
мин
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Визе
Тим Визе
90
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Пасанен
Петри Пасанен
83
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Мертезакер
Пер Мертезакер
90
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Предль
Себастьян Предль
38'
90
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Фритц
Клеменс Фритц
90
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Шмидт
Доминик Шмидт
90
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Фрингс
Торстен Фрингс
78
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Марин
Марко Марин
90
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Хант
Аарон Хант
90
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Арнаутович
Марко Арнаутович
49'
90
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Алмейда
Угу Алмейда
75
Запасные
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Милиц
Себастьян Милиц
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Сильвестр
Микаэль Сильвестр
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Кроос
Феликс Кроос
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Баргфреде
Филипп Баргфреде
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Йенсен
Даниэль Йенсен
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Писарро
Клаудио Писарро
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Вагнер
Сандро Вагнер
Интер
мин
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Орландони
Паоло Орландони
90
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Бираги
Кристиано Бираги
90
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Сантон
Давиде Сантон
50
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Матерацци
Марко Матерацци
90
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Кордоба
Иван Кордоба
90
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Мунтари
Салли Мунтари
90
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Мотта
Тиаго Мотта
76
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Обиора
Нванкво Обиора
90
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Дзанетти
Хавьер Дзанетти
54
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Пандев
Горан Пандев
90
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Это'О
Самуэль Это'О
90
Запасные
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Кастеллацци
Лука Кастеллацци
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Наталино
Фелице Наталино
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Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
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Марига
Макдональд Марига
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Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
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Биабиани
Джонатан Биабиани