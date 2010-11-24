Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Калешин
Виталий Калешин
83
-
Касаев
Алан Касаев
70
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
45'
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
-
Корниленко
Сергей Корниленко
82
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
-
Муравски
Рафал Муравски
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
-
Быстров
Петр Быстров
-
Медведев
Алексей Медведев
Копенгаген
мин
-
Виланд
Йохан Виланд
90
-
Вендт
Оскар Вендт
90
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
-
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
-
Поспех
Зденек Поспех
90
-
Вингаард
Мартин Вингаард
73
-
Клаудемир
Клаудемир
90
-
Квист
Вилльям Квист
90
-
Боланьос
Кристиан Боланьос
90
-
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
90
-
Гронкьяер
Йеспер Гронкьяер
90
Запасные
-
Ларссон
Петер Ларссон
-
Кристенсен
Ким Кристенсен
-
Овьедо
Брайан Овьедо
-
Делэни
Томас Делэни
-
Кристенсен
Томас Кристенсен
-
Зохоре
Кеннет Зохоре
-
Сантин
Сезар Сантин