Шальке-04
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Шмитц
Лукас Шмитц
90
-
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
90
-
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
-
Учида
Ацуто Учида
90
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
84
-
Клюге
Пеер Клюге
90
-
Джонс
Джермейн Джонс
70
-
Фарфан
Джефферсон Фарфан
15'
66
-
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
22'
88'
90
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
90
Запасные
-
Шобер
Матиас Шобер
-
Матип
Жоэль Матип
-
Йендришек
Эрик Йендришек
-
Деяк
Чиприан Деяк
-
Ракитич
Иван Ракитич
-
Гонсалвеш
Эдуардо Гонсалвеш
-
Гавранович
Марио Гавранович
Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
46
-
Диакате
Папе Диакате
90
-
Ловрен
Деян Ловрен
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Тулалан
Жереми Тулалан
90
-
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
62
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
-
Бриан
Джимми Бриан
90
-
Лопес
Лисандро Лопес
73
-
Бастос
Мишел Бастос
90
Запасные
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Гассама
Ламин Гассама
-
Гоналон
Максим Гоналон
-
Пьянич
Миралем Пьянич
-
Макун
Жан Макун
-
Гомис
Бафетимби Гомис
-
Пье
Жереми Пье