Тоттенхэм
мин
-
Гомес
Эурелью Гомес
90
-
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
-
Кабуль
Юнес Кабуль
6'
90
-
Галлас
Вильям Галлас
90
-
Хаттон
Алан Хаттон
90
-
Бэйл
Гарет Бэйл
82
-
Дженас
Джермэйн Дженас
20
-
Модрич
Лука Модрич
45'
90
-
Леннон
Аарон Леннон
90
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
58
-
Крауч
Питер Крауч
77'
90
Запасные
-
Кудичини
Карло Кудичини
-
Бассонг
Себастьен Бассонг
-
Чорлука
Ведран Чорлука
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
-
Кранчар
Нико Кранчар
-
Дефо
Джермейн Дефо
-
Кин
Робби Кин
Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Шмидт
Доминик Шмидт
90
-
Предль
Себастьян Предль
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Марин
Марко Марин
90
-
Хант
Аарон Хант
80
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
-
Кроос
Феликс Кроос
56
-
Йенсен
Даниэль Йенсен
86
-
Вагнер
Сандро Вагнер
90
Запасные
-
Хусейнович
Саид Хусейнович
-
Теструт
Паскаль Теструт
-
Андерсен
Никлас Андерсен
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Пасанен
Петри Пасанен
-
Ти
Леннарт Ти
-
Айик
Онур Айик