Партизан
мин
-
Стойкович
Владимир Стойкович
90
-
Лазевски
Александар Лазевски
90
-
Крстаич
Младен Крстаич
90
-
Йованович
Марко Йованович
90
-
Стеванович
Синиша Стеванович
90
-
Илич
Саша Илич
84
-
Петрович
Радосав Петрович
64
-
Смилянич
Милан Смилянич
90
-
Морейра
Алмани Морейра
71
-
Бабович
Стефан Бабович
90
-
Кордоба
Клеверсон Кордоба
90
Запасные
-
Давидов
Александр Давидов
-
Живкович
Живко Живкович
-
Савич
Стефан Савич
-
Милькович
Александар Милькович
-
Камара
Мохаммед Камара
-
Илиев
Ивица Илиев
-
Бойя
Пьер Бойя
Шахтер
мин
-
Пятов
Андрей Пятов
90
-
Рац
Рэзван Рац
90
-
Чигринский
Дмитрий Чигринский
90
-
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
-
Срна
Дарио Срна
90
-
Виллиан Боргес
Виллиан
90
-
Степаненко
Тарас Степаненко
53'
90
-
Гай
Алексей Гай
73
-
Да Силва
Жадсон Родригес Да Силва
58'
75
-
Коста
Дуглас Коста
61
-
Адриано
Луис Адриано
90
Запасные
-
Худжамов
Рустам Худжамов
-
Ищенко
Николай Ищенко
-
Кучер
Александр Кучер
-
Виценец
Виталий Виценец
-
Тейшейра
Алекс Тейшейра
-
Морено
Марсело Морено
-
Да Силва
Эдуардо Да Силва