Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Штранцль
Мартин Штранцль
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
76
-
Да Силва
Ибсон Баррето Да Силва
77
-
МакГиди
Эйден МакГиди
90
-
Арисленес
Ари
90
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
90
Запасные
-
Песьяков
Сергей Песьяков
-
Ходырев
Антон Ходырев
-
Майдана
Кристиан Майдана
-
Сабитов
Ренат Сабитов
-
Дринчич
Никола Дринчич
-
Джано
Джано
-
Баженов
Никита Баженов
Марсель
мин
-
Манданда
Стив Манданда
90
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
-
Мбиа
Стефан Мбиа
90
-
Диавара
Сулейман Диавара
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Сиссе
Эдуар Сиссе
90
-
Гонсалес
Лучо Гонсалес
76
-
Айю
Андре Айю
90
-
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
18'
69
-
Да Силва
Эваэверсон Да Силва
68'
90
-
Реми
Лоик Реми
54'
82
Запасные
-
Андраде
Элинтон Андраде
-
Тайво
Тайе Тайво
-
Каборе
Шарль Каборе
-
Н'Диайе
Лейти Н'Диайе
-
Шейру
Бенуа Шейру
-
Абриэль
Фабрис Абриэль
-
Айю
Жордан Айю