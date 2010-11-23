Рома
мин
-
Сержио
Жулио Сержио
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
-
Мексес
Филипп Мексес
90
-
Кассетти
Марко Кассетти
90
-
Бриги
Маттео Бриги
75
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
81'
90
-
Менез
Жереми Менез
90
-
Греко
Леандро Греко
46
-
Вучинич
Мирко Вучинич
82
-
Боррьелло
Марко Боррьелло
49'
90
Запасные
-
Лобонц
Богдан Лобонц
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
-
Сисеру
Жоао ди Сезаре Сисеру
-
Симплисио
Фабио Симплисио
-
Писарро
Давид Писарро
-
Тотти
Франческо Тотти
-
Рибейро
Адриано Лейте Рибейро
Бавария
мин
-
Крафт
Томас Крафт
90
-
Праньич
Даниэль Праньич
90
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
-
Демикелис
Мартин Демикелис
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
77
-
Оттль
Андреас Оттль
90
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Кроос
Тони Кроос
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
72
-
Гомес
Марио Гомес
32'
37'
90
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Контенто
Диего Контенто
-
Алаба
Давид Алаба
-
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
-
Родригес Бургес
Брено Винисиус Родригес Бургес
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп