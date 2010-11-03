Партизан
мин
-
Стойкович
Владимир Стойкович
90
-
Лазевски
Александар Лазевски
90
-
Крстаич
Младен Крстаич
90
-
Йованович
Марко Йованович
90
-
Милькович
Александар Милькович
90
-
Илич
Саша Илич
90
-
Петрович
Радосав Петрович
90
-
Морейра
Алмани Морейра
90
-
Кордоба
Клеверсон Кордоба
90
-
Илиев
Ивица Илиев
78
-
Бойя
Пьер Бойя
58
Запасные
-
Давидов
Александр Давидов
-
Илич
Радиша Илич
-
Савич
Стефан Савич
-
Камара
Мохаммед Камара
-
Бабович
Стефан Бабович
-
Смилянич
Милан Смилянич
-
Щепович
Марко Щепович
Брага
мин
-
Вентура дос Сантос
Луис Фелипе Вентура дос Сантос
90
-
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
90
-
де Асеведу
Силвиу Мануэль де Асеведу
90
-
Моура Пинейро
Мойзес Моура Пинейро
36'
90
-
Родригес
Альберто Родригес
90
-
Сезар
Пауло Сезар
90
-
Моссоро
Марсио Моссоро
50
-
Вандиньо
Вандерсон Вандиньо
90
-
Агийяр
Луис Агийяр
90
-
да Коста Силва
Алан Осорио да Коста Силва
68
-
Лейте Нашименто
Матеус Лейте Нашименто
88
Запасные
-
Брандао
Элтон Родриго Брандао
-
Мораеш
Артур Мораеш
-
Капела
Анибал Капела
-
Виана
Уго Виана
-
Мадрид
Андрес Мадрид
-
Салино
Леонардо Салино
-
Лима
Родриго Жозе Лима