Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
67'
90'
90
-
Диас да Коста
Алекс Диас да Коста
90
-
Феррейра
Паулу Феррейра
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
71
-
Анелька
Николя Анелька
50'
77
-
Дрогба
Дидье Дрогба
63'
77
-
Калу
Саломон Калу
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
ван Анхольт
Патрик ван Анхольт
-
Брума
Джеффри Брума
-
Терри
Джон Терри
-
МакИкран
Джошуа МакИкран
-
Старридж
Даниэль Старридж
-
Какута
Гаэль Какута
Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Иванов
Андрей Иванов
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
79
-
Шешуков
Александр Шешуков
68
-
Да Силва
Ибсон Баррето Да Силва
90
-
Мешини
Алекс Рафаэль Мешини
70
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
90
Запасные
-
Беленов
Александр Беленов
-
Ходырев
Антон Ходырев
-
Дринчич
Никола Дринчич
-
Сабитов
Ренат Сабитов
-
Джано
Джано
-
Баженов
Никита Баженов
-
Козлов
Александр Козлов