Базель
мин
-
Коcтанцо
Франко Коcтанцо
90
-
Сафари
Беранг Сафари
90
-
Ферати
Бег Ферати
88
-
Абрахам
Давид Абрахам
90
-
Инкум
Самуэль Инкум
90
-
Штокер
Валентин Штокер
90
-
Япи
Жиль Япи
90
-
Хуггель
Бенджамин Хуггель
90
-
Шакири
Джердан Шакири
85'
90
-
Штреллер
Марко Штреллер
90
-
Фрай
Александр Фрай
73'
90
Запасные
-
Дзанни
Рето Дзанни
-
Альмерарес
Федерико Альмерарес
-
Зоммер
Янн Зоммер
-
Атан
Чагдаш Атан
-
Варела
Эдилсон Таварес Варела
-
Тембо
Фуайо Тембо
-
Чипперфилд
Скотт Чипперфилд
Рома
мин
-
Сержио
Жулио Сержио
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
82
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
90
-
Кассетти
Марко Кассетти
90
-
Вучинич
Мирко Вучинич
75
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Симплисио
Фабио Симплисио
90
-
Перротта
Симоне Перротта
90
-
Менез
Жереми Менез
19'
77
-
Тотти
Франческо Тотти
27'
90
Запасные
-
Лобонц
Богдан Лобонц
-
Кастеллини
Паоло Кастеллини
-
Бурдиссо
Гильермо Бурдиссо
-
Сисеру
Жоао ди Сезаре Сисеру
-
Греко
Леандро Греко
-
Боррьелло
Марко Боррьелло
-
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука