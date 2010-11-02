Копенгаген
мин
-
Виланд
Йохан Виланд
90
-
Вендт
Оскар Вендт
90
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
-
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
-
Поспех
Зденек Поспех
90
-
Вингаард
Мартин Вингаард
90
-
Квист
Вилльям Квист
90
-
Клаудемир
Клаудемир
32'
90
-
Гронкьяер
Йеспер Гронкьяер
90
-
Боланьос
Кристиан Боланьос
90
-
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
90
Запасные
-
Кристенсен
Ким Кристенсен
-
Оттесен
Солви Оттесен
-
Кристенсен
Томас Кристенсен
-
Делэни
Томас Делэни
-
Нордстранд
Мортен Нордстранд
-
Зохоре
Кеннет Зохоре
-
Сантин
Сезар Сантин
Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Кейта
Сейду Кейта
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90
-
Вилья
Давид Вилья
79
-
Месси
Лионель Месси
31'
90
Запасные
-
Миньо
Рубен Миньо
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
-
Милито
Габриэль Милито
-
Кркич
Боян Кркич
-
Педро
Педро