Тоттенхэм
мин
-
Кудичини
Карло Кудичини
90
-
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
-
Кабуль
Юнес Кабуль
90
-
Галлас
Вильям Галлас
90
-
Хаттон
Алан Хаттон
90
-
Бэйл
Гарет Бэйл
90
-
Модрич
Лука Модрич
90
-
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
-
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
17'
47
-
Леннон
Аарон Леннон
83
-
Крауч
Питер Крауч
60'
76
Запасные
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
-
Бассонг
Себастьен Бассонг
-
Дженас
Джермэйн Дженас
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
-
Кранчар
Нико Кранчар
-
Кин
Робби Кин
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
Интер
мин
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
-
Киву
Кристиан Киву
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Пандев
Горан Пандев
71
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Мунтари
Салли Мунтари
53
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
64
-
Это'О
Самуэль Это'О
79'
90
Запасные
-
Орландони
Паоло Орландони
-
Сантон
Давиде Сантон
-
Матерацци
Марко Матерацци
-
Кордоба
Иван Кордоба
-
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
-
Обиора
Нванкво Обиора
-
Милито
Диего Милито