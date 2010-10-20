Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
90
-
Диакате
Папе Диакате
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Гоналон
Максим Гоналон
90
-
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
72
-
Пьянич
Миралем Пьянич
90
-
Бастос
Мишел Бастос
64
-
Лопес
Лисандро Лопес
90
-
Бриан
Джимми Бриан
22'
90
Запасные
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Ловрен
Деян Ловрен
-
Макун
Жан Макун
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
-
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
Пье
Жереми Пье
-
Гомис
Бафетимби Гомис
Бенфика
мин
-
Роберто
Роберто
90
-
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
-
Да Силва
Андерсон Луис Да Силва
90
-
Луис
Давид Луис
90
-
Перейра
Макси Перейра
90
-
Франсиско
Хави Гарсия
90
-
Гайтан
Николас Гайтан
90
-
Мартинш
Карлуш Мартинш
77
-
Аймар
Пабло Аймар
71
-
Кардек
Алан Кардек
90
-
Савиола
Хавьер Савиола
57
Запасные
-
Сезар
Жулио Сезар
-
Пейшоту
Сезар Пейшоту
-
Сидней
Сидней
-
Сальвио
Эдуардо Сальвио
-
Сантос
Аиртон Сантос
-
Хара
Франко Хара
-
де Андраде
Велдон де Андраде