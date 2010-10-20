Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Киву
Кристиан Киву
61
-
Лусио
Лусио
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
2'
90
-
Станкович
Деян Станкович
14'
50
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
76
-
Это'О
Самуэль Это'О
11'
36'
90
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Сантон
Давиде Сантон
-
Матерацци
Марко Матерацци
-
Кордоба
Иван Кордоба
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
-
Мунтари
Салли Мунтари
-
Пандев
Горан Пандев
Тоттенхэм
мин
-
Гомес
Эурелью Гомес
90
-
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
-
Галлас
Вильям Галлас
90
-
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
-
Хаттон
Алан Хаттон
90
-
Бэйл
Гарет Бэйл
52'
90'
90'
90
-
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
81
-
Дженас
Джермэйн Дженас
90
-
Модрич
Лука Модрич
10
-
Леннон
Аарон Леннон
90
Запасные
-
Кудичини
Карло Кудичини
-
Кабуль
Юнес Кабуль
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
-
Бентли
Дэвид Бентли
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
-
Крауч
Питер Крауч
-
Кин
Робби Кин