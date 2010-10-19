Брага
мин
-
Вентура дос Сантос
Луис Фелипе Вентура дос Сантос
90
-
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
90
-
де Асеведу
Силвиу Мануэль де Асеведу
90
-
Моура Пинейро
Мойзес Моура Пинейро
90
-
Сантос Жуниор
Пауло Альфонсо Сантос Жуниор
90
-
Сезар
Пауло Сезар
69
-
Вандиньо
Вандерсон Вандиньо
90
-
Мадрид
Андрес Мадрид
73
-
да Коста Силва
Алан Осорио да Коста Силва
90
-
Лейте Нашименто
Матеус Лейте Нашименто
90'
90
-
Лима
Родриго Жозе Лима
35'
87
Запасные
-
Брандао
Элтон Родриго Брандао
-
Мораеш
Артур Мораеш
-
Капела
Анибал Капела
-
Моссоро
Марсио Моссоро
-
Салино
Леонардо Салино
-
Виана
Уго Виана
-
Агийяр
Луис Агийяр
Партизан
мин
-
Стойкович
Владимир Стойкович
90
-
Лазевски
Александар Лазевски
90
-
Крстаич
Младен Крстаич
90
-
Савич
Стефан Савич
90
-
Милькович
Александар Милькович
90
-
Илич
Саша Илич
90
-
Смилянич
Милан Смилянич
90
-
Томич
Неманья Томич
88
-
Морейра
Алмани Морейра
46
-
Кордоба
Клеверсон Кордоба
90
-
Щепович
Марко Щепович
54
Запасные
-
Стеванович
Иван Стеванович
-
Живкович
Живко Живкович
-
Станкович
Воислав Станкович
-
Камара
Мохаммед Камара
-
Бабович
Стефан Бабович
-
Петрович
Радосав Петрович
-
Бойя
Пьер Бойя