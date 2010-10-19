Рома
мин
-
Лобонц
Богдан Лобонц
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
60
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
-
Мексес
Филипп Мексес
90
-
Кассетти
Марко Кассетти
90
-
Перротта
Симоне Перротта
74
-
Писарро
Давид Писарро
90
-
Бриги
Маттео Бриги
90
-
Таддеи
Родриго Таддеи
90
-
Тотти
Франческо Тотти
90
-
Боррьелло
Марко Боррьелло
21'
90
Запасные
-
Маранжао
Дониэбер Алешандер Маранжао
-
Кастеллини
Паоло Кастеллини
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
-
Сисеру
Жоао ди Сезаре Сисеру
-
Симплисио
Фабио Симплисио
-
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
-
Баптиста
Жулио Баптиста
Базель
мин
-
Коcтанцо
Франко Коcтанцо
90
-
Абрахам
Давид Абрахам
90
-
Ферати
Бег Ферати
90
-
Сафари
Беранг Сафари
90
-
Инкум
Самуэль Инкум
43'
90
-
Хуггель
Бенджамин Хуггель
90
-
Шакири
Джердан Шакири
90
-
Япи
Жиль Япи
90
-
Штокер
Валентин Штокер
70
-
Штреллер
Марко Штреллер
80
-
Фрай
Александр Фрай
12'
89
Запасные
-
Альмерарес
Федерико Альмерарес
-
Зоммер
Янн Зоммер
-
Кусунга
Генсерик Кусунга
-
Атан
Чагдаш Атан
-
Варела
Эдилсон Таварес Варела
-
Тембо
Фуайо Тембо
-
Чипперфилд
Скотт Чипперфилд