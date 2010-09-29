Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Муравски
Рафал Муравски
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
30'
88
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
65
-
Корниленко
Сергей Корниленко
64
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
-
Касаев
Алан Касаев
-
Натхо
Бибрас Натхо
-
Эдуардо
Карлос Эдуардо
-
Сибайя
МакБет Сибайя
-
Мартинс
Обафеми Мартинс
Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
90
-
Пике
Жерар Пике
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Вилья
Давид Вилья
61'
86
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
62
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Педро
Педро
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Абидаль
Эрик Абидаль
-
Милито
Габриэль Милито
-
Кейта
Сейду Кейта
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
-
Месси
Лионель Месси
-
Кркич
Боян Кркич