Валенсия
мин
-
Санчес
Сесар Санчес
90
-
Матье
Жереми Матье
90
-
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
-
Наварро
Давид Наварро
90
-
Мигел
Луис Мигел
90
-
Мата
Хуан Мата
90
-
Альбельда
Давид Альбельда
86
-
Коста
Тино Коста
75
-
Домингес
Алехандро Домингес
59
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
-
Мойя
Мигель Анхель Мойя
-
Кошта
Рикарду Кошта
-
Грау
Бруно Сальтор Грау
-
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
-
Топал
Мехмет Топал
-
Фегули
Софиан Фегули
-
Адурис
Ариц Адурис
Манчестер Юнайтед
мин
-
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
-
Эвра
Патрис Эвра
90
-
Видич
Неманья Видич
90
-
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
-
Рафаэл Перейра
Рафаэл
90
-
Пак
Джи-Сун Пак
90
-
Кэррик
Майкл Кэррик
90
-
Флетчер
Даррен Флетчер
90
-
Оливейра
Андерсон Луис Оливейра
77
-
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
90
-
Бербатов
Димитар Бербатов
85
Запасные
-
Кушчак
Томаш Кушчак
-
О'Ши
Джон О'Ши
-
Смоллинг
Крис Смоллинг
-
Гибсон
Даррон Гибсон
-
Оуэн
Майкл Оуэн
-
Македа
Федерико Македа
-
Чичарито
Чичарито