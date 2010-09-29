Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
46
-
Киву
Кристиан Киву
62
-
Лусио
Лусио
90
-
Кордоба
Иван Кордоба
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Станкович
Деян Станкович
80
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
34'
90
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
21'
27'
82'
90
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Сантон
Давиде Сантон
-
Наталино
Фелице Наталино
-
Мансини
Алессандро Мансини
-
Марига
Макдональд Марига
-
Мунтари
Салли Мунтари
-
Оби
Жоэль Оби
Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Предль
Себастьян Предль
90
-
Лопес Бельтрам
Весли Лопес Бельтрам
90
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
-
Йенсен
Даниэль Йенсен
90
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
-
Боровски
Тим Боровски
90
-
Марин
Марко Марин
63
-
Алмейда
Угу Алмейда
78
Запасные
-
Хусейнович
Саид Хусейнович
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Пасанен
Петри Пасанен
-
Шмидт
Доминик Шмидт
-
Хант
Аарон Хант
-
Кроос
Феликс Кроос
-
Вагнер
Сандро Вагнер