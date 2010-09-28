Партизан
мин
-
Стойкович
Владимир Стойкович
90
-
Лазевски
Александар Лазевски
90
-
Йованович
Марко Йованович
90
-
Крстаич
Младен Крстаич
90
-
Стеванович
Синиша Стеванович
90
-
Илич
Саша Илич
90
-
Камара
Мохаммед Камара
90
-
Петрович
Радосав Петрович
70
-
Томич
Неманья Томич
60
-
Кордоба
Клеверсон Кордоба
33'
90
-
Бойя
Пьер Бойя
84
Запасные
-
Кизито
Джозеф Кизито
-
Богунович
Милош Богунович
-
Живкович
Живко Живкович
-
Станкович
Воислав Станкович
-
Савич
Стефан Савич
-
Смилянич
Милан Смилянич
-
Илиев
Ивица Илиев
Арсенал
мин
-
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
-
Гиббс
Киран Гиббс
90
-
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
83'
90
-
Джуру
Йохан Джуру
90
-
Санья
Бакари Санья
90
-
Аршавин
Андрей Аршавин
15'
86
-
Сонг
Александр Сонг
90
-
Денилсон
Невес Денилсон
90
-
Уилшир
Джек Уилшир
75
-
Росицки
Томаш Росицки
90
-
Шамах
Маруан Шамах
73'
76
Запасные
-
Щесны
Войцех Щесны
-
Клиши
Гаэль Клиши
-
Косиельни
Лоран Косиельни
-
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
-
Насри
Самир Насри
-
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
-
Вела
Карлос Вела