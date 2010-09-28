Рома
мин
-
Лобонц
Богдан Лобонц
90
-
Кастеллини
Паоло Кастеллини
90
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
-
Мексес
Филипп Мексес
69'
90
-
Сисеру
Жоао ди Сезаре Сисеру
64
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Перротта
Симоне Перротта
90
-
Писарро
Давид Писарро
90
-
Менез
Жереми Менез
46
-
Тотти
Франческо Тотти
90
-
Вучинич
Мирко Вучинич
64
Запасные
-
Маранжао
Дониэбер Алешандер Маранжао
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
-
Кассетти
Марко Кассетти
-
Бриги
Маттео Бриги
-
Рибейро
Адриано Лейте Рибейро
-
Боррьелло
Марко Боррьелло
-
Баптиста
Жулио Баптиста
ЧФР Клуж
мин
-
Кларо
Нуну Кларо
90
-
Эдимар
Фрада Эдимар
69
-
Панин
Кристиан Панин
90
-
Каду
Рикардо Каду
90
-
Алкантара
Уго Алкантара
90
-
Рада
Ионут Рада
78'
90
-
Кулио
Хуан Кулио
90
-
Дика
Эмиль Дика
90
-
Хора
Иоан Хора
77
-
Кивуву
Доминик Кивуву
90
-
Траоре
Ласина Траоре
82
Запасные
-
Коне
Эммануэль Коне
-
да Силва
Антони да Силва
-
Станчу
Эдуард Станчу
-
Пикколо
Фелице Пикколо
-
Бастос
Рафаэль Бастос
-
Бьеланович
Саша Бьеланович
-
Де Дзерби
Роберто Де Дзерби