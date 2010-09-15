Шахтер
мин
-
Пятов
Андрей Пятов
90
-
Рац
Рэзван Рац
90
-
Кучер
Александр Кучер
90
-
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
-
Срна
Дарио Срна
70'
90
-
Виллиан Боргес
Виллиан
90
-
Хюбшман
Томаш Хюбшман
90
-
Гай
Алексей Гай
90
-
Да Силва
Жадсон Родригес Да Силва
57
-
Адриано
Луис Адриано
83
-
Коста
Дуглас Коста
90
Запасные
-
Худжамов
Рустам Худжамов
-
Ищенко
Николай Ищенко
-
Степаненко
Тарас Степаненко
-
Виценец
Виталий Виценец
-
Тейшейра
Алекс Тейшейра
-
Морено
Марсело Морено
-
Да Силва
Эдуардо Да Силва
Партизан
мин
-
Стойкович
Владимир Стойкович
90
-
Лазевски
Александар Лазевски
90
-
Савич
Стефан Савич
90
-
Крстаич
Младен Крстаич
90
-
Милькович
Александар Милькович
90
-
Томич
Неманья Томич
90
-
Смилянич
Милан Смилянич
73
-
Илич
Саша Илич
90
-
Камара
Мохаммед Камара
90
-
Кордоба
Клеверсон Кордоба
90
-
Илиев
Ивица Илиев
56
Запасные
-
Кизито
Джозеф Кизито
-
Давидов
Александр Давидов
-
Илич
Радиша Илич
-
Станкович
Воислав Станкович
-
Бабович
Стефан Бабович
-
Петрович
Радосав Петрович
-
Бойя
Пьер Бойя