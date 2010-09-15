Марсель
мин
-
Манданда
Стив Манданда
90
-
Тайво
Тайе Тайво
90
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
-
Хилтон
Виторино Хилтон
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Айю
Андре Айю
90
-
Сиссе
Эдуар Сиссе
90
-
Гонсалес
Лучо Гонсалес
90
-
Шейру
Бенуа Шейру
90
-
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
-
Да Силва
Эваэверсон Да Силва
62
Запасные
-
Сабо
Жан-Филипп Сабо
-
Андраде
Элинтон Андраде
-
Каборе
Шарль Каборе
-
Мбиа
Стефан Мбиа
-
Абриэль
Фабрис Абриэль
-
Айю
Жордан Айю
-
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
88
-
Да Силва
Ибсон Баррето Да Силва
90
-
Мешини
Алекс Рафаэль Мешини
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
83
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
90
Запасные
-
Песьяков
Сергей Песьяков
-
Иванов
Андрей Иванов
-
Штранцль
Мартин Штранцль
-
Майдана
Кристиан Майдана
-
Сабитов
Ренат Сабитов
-
Джано
Джано
-
Ари
Ари