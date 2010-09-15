Бавария
мин
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
-
Контенто
Диего Контенто
90
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Кроос
Тони Кроос
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
78'
82
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
67
-
Олич
Ивица Олич
67
Запасные
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Крафт
Томас Крафт
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Демикелис
Мартин Демикелис
-
Алаба
Давид Алаба
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Гомес
Марио Гомес
-
Клозе
Мирослав Клозе
Рома
мин
-
Сержио
Жулио Сержио
90
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
90
-
Кассетти
Марко Кассетти
90
-
Бриги
Маттео Бриги
90
-
Писарро
Давид Писарро
90
-
Перротта
Симоне Перротта
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Тотти
Франческо Тотти
79
-
Боррьелло
Марко Боррьелло
90
Запасные
-
Лобонц
Богдан Лобонц
-
Бурдиссо
Гильермо Бурдиссо
-
Сисеру
Жоао ди Сезаре Сисеру
-
Симплисио
Фабио Симплисио
-
Греко
Леандро Греко
-
Менез
Жереми Менез
-
Рибейро
Адриано Лейте Рибейро