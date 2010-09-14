Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
-
Пасанен
Петри Пасанен
90
-
Предль
Себастьян Предль
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Марин
Марко Марин
49'
90
-
Фрингс
Торстен Фрингс
90
-
Лопес Бельтрам
Весли Лопес Бельтрам
68
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
35
-
Алмейда
Угу Алмейда
42'
77
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
-
Хусейнович
Саид Хусейнович
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Бениш
Себастьян Бениш
-
Йенсен
Даниэль Йенсен
-
Боровски
Тим Боровски
-
Хант
Аарон Хант
-
Вагнер
Сандро Вагнер
Тоттенхэм
мин
-
Кудичини
Карло Кудичини
90
-
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
-
Кабуль
Юнес Кабуль
90
-
Кинг
Ледли Кинг
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
90
-
Бэйл
Гарет Бэйл
90
-
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
-
Дженас
Джермэйн Дженас
90
-
Леннон
Аарон Леннон
74
-
Крауч
Питер Крауч
18'
90
-
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
50
Запасные
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
-
Галлас
Вильям Галлас
-
Бассонг
Себастьен Бассонг
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
-
Кранчар
Нико Кранчар
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
-
Кин
Робби Кин