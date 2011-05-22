Кальяри
мин
-
Агацци
Михаэль Агацци
90
-
Агостини
Алессандро Агостини
63
-
Канини
Микеле Канини
90
-
Астори
Давиде Астори
90
-
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
81
-
Бароне
Симоне Бароне
90
-
Лаццари
Андреа Лаццари
90
-
Конти
Даниэле Конти
90
-
Наингголан
Раджа Наингголан
90
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
90
-
Рагацу
Даниэле Рагацу
71
Запасные
-
Кеппелини
Пабло Кеппелини
-
Перицо
Габриэле Перицо
-
Миссироли
Симоне Миссироли
Парма
мин
-
Паварини
Никола Паварини
90
-
Гобби
Массимо Гобби
90
-
Пачи
Массимо Пачи
90
-
Фелчер
Рольф Фелчер
90
-
Модесто
Франческо Модесто
81
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Морроне
Стефано Морроне
33
-
Валиани
Франческо Валиани
90
-
Мариано де Алмейда
Анжело Мариано де Алмейда
90
-
Божинов
Валерий Божинов
34'
67
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
90
Запасные
-
Оливейра
Филипе Оливейра
-
Де Араужо
Хосе Эдуардо Де Араужо
-
Дефрель
Грегор Дефрель