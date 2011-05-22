Рома
мин
-
Лобонц
Богдан Лобонц
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
-
Лориа
Симоне Лориа
90
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
Перротта
Симоне Перротта
60
-
Вучинич
Мирко Вучинич
68'
70
-
Писарро
Давид Писарро
90
-
Таддеи
Родриго Таддеи
90
-
Тотти
Франческо Тотти
28'
90
-
Боррьелло
Марко Боррьелло
84'
90
Запасные
-
Сержио
Жулио Сержио
-
Кастеллини
Паоло Кастеллини
-
Бурдиссо
Гильермо Бурдиссо
-
Греко
Леандро Греко
-
Симплисио
Фабио Симплисио
-
Менез
Жереми Менез
-
Капрари
Джанлука Капрари
Сампдория
мин
-
Да Кошта
Анжело Да Кошта
90
-
Циглер
Рето Циглер
90
-
Вольта
Массимо Вольта
90
-
Мартинес
Джилберто Мартинес
90
-
Дзаури
Лучано Дзаури
77
-
Лацко
Жолт Лацко
86
-
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
-
Паломбо
Анджело Паломбо
90
-
Маннини
Даниеле Маннини
24'
72
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
-
Поцци
Никола Поцци
90
Запасные
-
Курчи
Джанлука Курчи
-
Губерти
Стефано Губерти
-
Коман
Владимир Коман
-
Поли
Андреа Поли
-
Дессена
Даниэле Дессена
-
Падалино
Марко Падалино
-
Маккароне
Массимо Маккароне