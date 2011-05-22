Брешиа
мин
-
Аркари
Микеле Аркари
90
-
Аккарди
Пьетро Аккарди
88'
90
-
Дзоболи
Давиде Дзоболи
90
-
Бега
Франческо Бега
90
-
Зебина
Джонатан Зебина
90
-
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
90
-
Филиппини
Антонио Филиппини
77
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
61
-
Байокко
Давиде Байокко
90
-
Ситадин
Эдер Мартинс Ситадин
19'
90
-
де Жезус
Жонатас де Жезус
83
Запасные
-
Тасси
Лоренцо Тасси
-
Уэлбек Масеко
Нана Аддо Уэлбек Масеко
-
Караччиоло
Андреа Караччиоло
Фиорентина
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Гулан
Никола Гулан
30
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Варгас
Хуан Варгас
2'
90
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Бехрами
Валон Бехрами
90
-
Муту
Адриан Муту
46
-
Бабакар
Хума Бабакар
90
-
Черчи
Алессио Черчи
75'
79
Запасные
-
Комотто
Джанлука Комотто
-
Льяич
Адем Льяич
-
Сеферович
Харис Сеферович