Фиорентина
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
87
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
-
Варгас
Хуан Варгас
90
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Бехрами
Валон Бехрами
90
-
Муту
Адриан Муту
90
-
Черчи
Алессио Черчи
20'
56
-
Джилардино
Альберто Джилардино
42
Запасные
-
Нето
Нето
-
Натали
Чезаре Натали
-
Комотто
Джанлука Комотто
-
Сантана
Марио Сантана
-
Донадель
Марко Донадель
-
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
-
Льяич
Адем Льяич
Болонья
мин
-
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Бритос
Мигель Бритос
90
-
Морас
Вангелис Морас
46
-
Черубин
Николо Черубин
90
-
Казарини
Федерико Казарини
90
-
Делла Рокка
Франческо Делла Рокка
90
-
Перес
Диего Перес
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Папони
Даниэле Папони
72
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
84
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Рубин
Маттео Рубин
-
Морлео
Архимеде Морлео
-
Рамирес
Гастон Рамирес
-
Радованович
Иван Радованович
-
Мутарелли
Массимо Мутарелли
-
Хименес
Хенри Хименес