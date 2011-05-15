Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Гобби
Массимо Гобби
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
-
Палетта
Габриэль Палетта
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Модесто
Франческо Модесто
90
-
Морроне
Стефано Морроне
87
-
Джемаили
Блерим Джемаили
90
-
Валиани
Франческо Валиани
77
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
64'
90
-
Божинов
Валерий Божинов
68
Запасные
-
Паварини
Никола Паварини
-
Пачи
Массимо Пачи
-
Обиора
Нванкво Обиора
-
Кандрева
Антонио Кандрева
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
-
Де Альмейда
Анжело Мариано Де Альмейда
-
Карвалью Де Оливейра
Амаури Карвалью Де Оливейра
Ювентус
мин
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
-
Гроссо
Фабио Гроссо
90
-
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Мотта
Марко Мотта
90
-
Пепе
Симоне Пепе
72
-
Мело
Фелипе Мело
90
-
Джиандонато
Мануэль Джиандонато
53
-
Матри
Алессандро Матри
90
-
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
90
-
Мартинес
Хорхе Мартинес
66
Запасные
-
Бониперти
Филиппо Бониперти
-
Сторари
Марко Сторари
-
Траоре
Арман Траоре
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
-
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
-
Тони
Лука Тони