Кьево
мин
-
Димитриевич
Милош Димитриевич
74
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Йокич
Боян Йокич
61
-
Цесар
Боштьян Цесар
90
-
Манделли
Давиде Манделли
90
-
Фрей
Николас Фрей
90
-
Марколини
Микеле Марколини
90
-
Гуана
Роберто Гуана
90
-
Фернандес
Желсон Фернандес
90
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
-
Теро
Сирил Теро
55
Запасные
-
Скуицци
Лоренцо Скуицци
-
Констан
Кевин Констан
-
Андреолли
Марко Андреолли
-
Мореро
Сантьяго Мореро
-
Больячино
Мариано Больячино
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Москарделли
Давиде Москарделли
Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Сапата
Кристиан Сапата
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
90
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
-
Армеро
Пабло Армеро
90
-
Инлер
Гекхан Инлер
90
-
Абди
Альмен Абди
65
-
Асамоа
Квадво Асамоа
75'
90
-
Исла
Маурисио Исла
28'
90
-
Пинци
Джампьеро Пинци
90
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
85
Запасные
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
-
Корради
Бернардо Корради