Лацио
мин
-
Муслера
Фернандо Муслера
90
-
Гарридо
Хавьер Гарридо
90
-
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
-
Бьява
Джузеппе Бьява
7'
90
-
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
62
-
Сарате
Мауро Сарате
90
-
да Силва
Франселино да Силва
65
-
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
-
де Карвальо
Андерсон Эрнанес де Карвальо
56'
66'
90
-
Маури
Стефано Маури
90
-
Рокки
Томмазо Рокки
52'
83
Запасные
-
Берни
Томмазо Берни
-
Скалони
Лионель Скалони
-
Брешиано
Марко Брешиано
-
Гонсалес
Альваро Гонсалес
-
Скулли
Джузеппе Скулли
-
Флоккари
Сержио Флоккари
-
Дель Неро
Симоне Дель Неро
Дженоа
мин
-
Эдуарду
Эдуарду
90
-
Антонелли
Лука Антонелли
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
62
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
90
-
Миланетто
Омар Миланетто
64
-
Росси
Марко Росси
90
-
Куцка
Юрай Куцка
67
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
89'
90
-
Боселли
Мауро Боселли
90
-
Паласио
Родриго Паласио
12'
90
Запасные
-
Полента
Диего Полента
-
Перин
Маттиа Перин
-
Моретти
Эмилиано Моретти
-
Велозу
Мигель Велозу
-
Йеленич
Эней Йеленич
-
Палоски
Альберто Палоски
-
Дестро
Маттиа Дестро