Дженоа
мин
-
Эдуарду
Эдуарду
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
73
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Каладзе
Каха Каладзе
90
-
Место
Джандоменико Место
90
-
Миланетто
Омар Миланетто
90
-
Куцка
Юрай Куцка
90
-
Росси
Марко Росси
90
-
Паласио
Родриго Паласио
90
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
45'
82
Запасные
-
Скарпи
Алессио Скарпи
-
Антонелли
Лука Антонелли
-
Конко
Абдулай Конко
-
Велозу
Мигель Велозу
-
Дестро
Маттиа Дестро
-
Палоски
Альберто Палоски
-
Боселли
Мауро Боселли
Сампдория
мин
-
Да Кошта
Анжело Да Кошта
90
-
Лацко
Жолт Лацко
56
-
Вольта
Массимо Вольта
90
-
Циглер
Рето Циглер
90
-
Луккини
Стефано Луккини
90
-
Дзаури
Лучано Дзаури
90
-
Маннини
Даниеле Маннини
90
-
Паломбо
Анджело Паломбо
90
-
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
69
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
-
Поцци
Никола Поцци
66'
79
Запасные
-
Курчи
Джанлука Курчи
-
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
-
Губерти
Стефано Губерти
-
Дессена
Даниэле Дессена
-
Поли
Андреа Поли
-
Македа
Федерико Македа
-
Маккароне
Массимо Маккароне