Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Киву
Кристиан Киву
73
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Матерацци
Марко Матерацци
76
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Харджа
Хуссин Харджа
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
28'
90
-
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
77'
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Паццини
Джампаоло Паццини
25'
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
58
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Лусио
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
-
Оби
Жоэль Оби
-
Пандев
Горан Пандев
-
Милито
Диего Милито
Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
81
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Бехрами
Валон Бехрами
90
-
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
56
-
Варгас
Хуан Варгас
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
74'
90
-
Черчи
Алессио Черчи
70
Запасные
-
Фрей
Себастьян Фрей
-
Кролдруп
Пер Кролдруп
-
Комотто
Джанлука Комотто
-
Сантана
Марио Сантана
-
Муту
Адриан Муту
-
Бабакар
Хума Бабакар
-
Льяич
Адем Льяич