Рома
мин
-
Маранжао
Дониэбер Алешандер Маранжао
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
90
-
Кассетти
Марко Кассетти
90
-
Вучинич
Мирко Вучинич
54
-
Бриги
Маттео Бриги
14
-
Писарро
Давид Писарро
90
-
Симплисио
Фабио Симплисио
90
-
Таддеи
Родриго Таддеи
90
-
Тотти
Франческо Тотти
90
Запасные
-
Лобонц
Богдан Лобонц
-
Рози
Алеандро Рози
-
Лориа
Симоне Лориа
-
Греко
Леандро Греко
-
Боррьелло
Марко Боррьелло
-
Менез
Жереми Менез
-
Капрари
Джанлука Капрари
Милан
мин
-
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
-
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
-
Силва
Тиаго Силва
90
-
Неста
Алессандро Неста
90
-
Абате
Иньяцио Абате
90
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
-
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
46
-
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
-
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
-
Де Соуза
Робсон Де Соуза
71
Запасные
-
Амелия
Марко Амелия
-
Йепес
Марио Йепес
-
Бонера
Даниэле Бонера
-
Пирло
Андреа Пирло
-
Амброзини
Массимо Амброзини
-
Кассано
Антонио Кассано
-
Да Силва
Алешандре Да Силва