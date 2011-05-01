Милан
мин
-
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
-
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
-
Неста
Алессандро Неста
90
-
Силва
Тиаго Силва
90
-
Абате
Иньяцио Абате
90
-
Амброзини
Массимо Амброзини
90
-
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
-
Фламини
Матье Фламини
7'
90
-
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
80
-
Кассано
Антонио Кассано
84
-
Де Соуза
Робсон Де Соуза
90
Запасные
-
Беретта
Джакомо Беретта
-
Амелия
Марко Амелия
-
Бонера
Даниэле Бонера
-
Йепес
Марио Йепес
-
Пирло
Андреа Пирло
-
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
-
Страссер
Родни Страссер
Болонья
мин
-
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
-
Черубин
Николо Черубин
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Бритос
Мигель Бритос
90
-
Морас
Вангелис Морас
90
-
Рубин
Маттео Рубин
52
-
Мутарелли
Массимо Мутарелли
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Экдаль
Альбин Экдаль
69
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
52
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
90
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Морлео
Архимеде Морлео
-
Казарини
Федерико Казарини
-
Крхин
Рене Крхин
-
Рамирес
Гастон Рамирес
-
Делла Рокка
Франческо Делла Рокка
-
Хименес
Хенри Хименес