Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Ароника
Сальваторе Ароника
90
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
-
Доссена
Андреа Доссена
90
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
-
Пациенца
Микеле Пациенца
60
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
-
Маджо
Кристиан Маджо
90
-
Гамшик
Марек Гамшик
81'
85
-
Кавани
Эдинсон Кавани
90
Запасные
-
Йеццо
Дженнаро Йеццо
-
Руис
Виктор Руис
-
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
-
Суньига
Камило Суньига
-
Йебда
Хассан Йебда
-
Маскара
Джузеппе Маскара
-
Лукарелли
Кристиано Лукарелли
Дженоа
мин
-
Эдуарду
Эдуарду
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Моретти
Эмилиано Моретти
90
-
Каладзе
Каха Каладзе
90
-
Место
Джандоменико Место
71
-
Антонелли
Лука Антонелли
90
-
Куцка
Юрай Куцка
90
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
90
-
Конко
Абдулай Конко
65
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
-
Палоски
Альберто Палоски
76
Запасные
-
Донинелли
Андреа Донинелли
-
Полента
Диего Полента
-
Скарпи
Алессио Скарпи
-
Флорес Морено
Хосе Мануэль Флорес Морено
-
Дестро
Маттиа Дестро
-
Боселли
Мауро Боселли
-
Йеленич
Эней Йеленич