Кальяри
мин
-
Агацци
Михаэль Агацци
90
-
Агостини
Алессандро Агостини
90
-
Канини
Микеле Канини
90
-
Астори
Давиде Астори
90
-
Перицо
Габриэле Перицо
90
-
Наингголан
Раджа Наингголан
90
-
Конти
Даниэле Конти
60
-
Лаццари
Андреа Лаццари
72
-
Бьондини
Давиде Бьондини
81
-
Коссу
Андреа Коссу
46'
90
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
90
Запасные
-
Маджлиоккетти
Даниэле Маджлиоккетти
-
Пелиццоли
Иван Пелиццоли
-
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
-
Миссироли
Симоне Миссироли
-
Ланер
Симон Ланер
-
Рагацу
Даниэле Рагацу
Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
-
Донадель
Марко Донадель
33
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Бехрами
Валон Бехрами
90
-
Муту
Адриан Муту
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
90
-
Черчи
Алессио Черчи
45'
50'
74
Запасные
-
Фрей
Себастьян Фрей
-
Натали
Чезаре Натали
-
Комотто
Джанлука Комотто
-
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
-
Салифу
Амиду Салифу
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
-
Бабакар
Хума Бабакар