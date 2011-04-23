Дженоа
мин
-
Эдуарду
Эдуарду
90
-
Кришито
Доменико Кришито
74
-
Каладзе
Каха Каладзе
90
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Антонелли
Лука Антонелли
90
-
Место
Джандоменико Место
90
-
Конко
Абдулай Конко
64
-
Миланетто
Омар Миланетто
90
-
Паласио
Родриго Паласио
43'
54'
90
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
10'
62'
70
Запасные
-
Скарпи
Алессио Скарпи
-
Моретти
Эмилиано Моретти
-
Куцка
Юрай Куцка
-
Дестро
Маттиа Дестро
-
Палоски
Альберто Палоски
-
Боселли
Мауро Боселли
-
Йеленич
Эней Йеленич
Лечче
мин
-
Розати
Антонио Розати
90
-
Месба
Джамел Месба
90
-
Томович
Ненад Томович
90
-
Донати
Джулио Донати
65
-
Фабиано
Медина да Силва Фабиано
90
-
Джиакомацци
Гильермо Джиакомацци
71
-
Вивес
Джузеппе Вивес
90
-
Мунари
Джанни Мунари
90
-
Оливера
Рубен Оливера
90
-
Жеда Капучо
Невес Жеда Капучо
54
-
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
3'
30'
90
Запасные
-
Бенасси
Массимилиано Бенасси
-
Бривио
Давиде Бривио
-
Гроссмюллер
Карлос Гроссмюллер
-
Пьятти
Игнасио Пьятти
-
Коппола
Мануэль Коппола
-
Чевантон
Эрнесто Чевантон
-
Корвиа
Даниэле Корвиа