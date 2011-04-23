Рома
мин
-
Маранжао
Дониэбер Алешандер Маранжао
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
86
-
Кассетти
Марко Кассетти
90
-
Вучинич
Мирко Вучинич
90
-
Писарро
Давид Писарро
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Перротта
Симоне Перротта
4'
74
-
Менез
Жереми Менез
80
-
Тотти
Франческо Тотти
90
Запасные
-
Лобонц
Богдан Лобонц
-
Рози
Алеандро Рози
-
Лориа
Симоне Лориа
-
Бриги
Маттео Бриги
-
Симплисио
Фабио Симплисио
-
Таддеи
Родриго Таддеи
-
Боррьелло
Марко Боррьелло
Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Мантовани
Андреа Мантовани
90
-
Цесар
Боштьян Цесар
90
-
Манделли
Давиде Манделли
90
-
Сардо
Дженнаро Сардо
90
-
Фернандес
Желсон Фернандес
90
-
Гуана
Роберто Гуана
90
-
Констан
Кевин Констан
82
-
Больячино
Мариано Больячино
69
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
-
Москарделли
Давиде Москарделли
46
Запасные
-
Урибе
Фернандо Урибе
-
Скуицци
Лоренцо Скуицци
-
Андреолли
Марко Андреолли
-
Фрей
Николас Фрей
-
Марколини
Микеле Марколини
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Граноче
Пабло Граноче