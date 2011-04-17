Дженоа
мин
-
Донинелли
Андреа Донинелли
90
-
Эдуарду
Эдуарду
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
59'
90
-
Каладзе
Каха Каладзе
90
-
Место
Джандоменико Место
90
-
Миланетто
Омар Миланетто
88
-
Куцка
Юрай Куцка
52
-
Росси
Марко Росси
90
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
84
-
Паласио
Родриго Паласио
90
Запасные
-
Скарпи
Алессио Скарпи
-
Флорес Морено
Хосе Мануэль Флорес Морено
-
Моретти
Эмилиано Моретти
-
Антонелли
Лука Антонелли
-
Конко
Абдулай Конко
-
Палоски
Альберто Палоски
-
Боселли
Мауро Боселли
Брешиа
мин
-
Аркари
Микеле Аркари
90
-
Аккарди
Пьетро Аккарди
65
-
Дзоболи
Давиде Дзоболи
90
-
Бега
Франческо Бега
90
-
Зебина
Джонатан Зебина
90
-
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
80
-
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
90
-
Коне
Панайотис Коне
53
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
90
-
Караччиоло
Андреа Караччиоло
90
Запасные
-
Леали
Никола Леали
-
Берарди
Гаэтано Берарди
-
Мареко
Виктор Хьюго Мареко
-
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
-
Вош
Адам Вош
-
Байокко
Давиде Байокко
-
де Жезус
Жонатас де Жезус