Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Констан
Кевин Констан
15'
84
-
Мантовани
Андреа Мантовани
90
-
Цесар
Боштьян Цесар
90
-
Манделли
Давиде Манделли
90
-
Сардо
Дженнаро Сардо
90
-
Ригони
Лука Ригони
90
-
Гуана
Роберто Гуана
90
-
Больячино
Мариано Больячино
67
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
-
Москарделли
Давиде Москарделли
46
Запасные
-
Урибе
Фернандо Урибе
-
Скуицци
Лоренцо Скуицци
-
Андреолли
Марко Андреолли
-
Фрей
Николас Фрей
-
Марколини
Микеле Марколини
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Теро
Сирил Теро
Болонья
мин
-
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
-
Рубин
Маттео Рубин
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Бритос
Мигель Бритос
90
-
Казарини
Федерико Казарини
54
-
Рамирес
Гастон Рамирес
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Экдаль
Альбин Экдаль
39
-
Мутарелли
Массимо Мутарелли
57
-
Буске
Антонио Буске
90
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
90
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Черубин
Николо Черубин
-
Морас
Вангелис Морас
-
Делла Рокка
Франческо Делла Рокка
-
Радованович
Иван Радованович
-
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
-
Папони
Даниэле Папони