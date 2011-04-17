Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Бехрами
Валон Бехрами
76
-
Варгас
Хуан Варгас
90
-
Муту
Адриан Муту
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
90
-
Черчи
Алессио Черчи
69
Запасные
-
Фрей
Себастьян Фрей
-
Кампорезе
Микеле Кампорезе
-
Комотто
Джанлука Комотто
-
Донадель
Марко Донадель
-
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
-
Бабакар
Хума Бабакар
-
Льяич
Адем Льяич
Ювентус
мин
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
-
Гроссо
Фабио Гроссо
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Мотта
Марко Мотта
58
-
Пепе
Симоне Пепе
90
-
Матри
Алессандро Матри
72
-
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
-
Аквилани
Альберто Аквилани
90
-
Красич
Милош Красич
60
Запасные
-
Сторари
Марко Сторари
-
Соренсен
Фредерик Соренсен
-
Траоре
Арман Траоре
-
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
-
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
-
Мартинес
Хорхе Мартинес
-
Тони
Лука Тони