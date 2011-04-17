Лечче
мин
-
Розати
Антонио Розати
90
-
Месба
Джамел Месба
49'
90
-
Томович
Ненад Томович
90
-
Феррарио
Стефано Феррарио
25
-
Фабиано
Медина да Силва Фабиано
88'
90
-
Гроссмюллер
Карлос Гроссмюллер
46
-
Джиакомацци
Гильермо Джиакомацци
90
-
Мунари
Джанни Мунари
90
-
Оливера
Рубен Оливера
90
-
Жеда Капучо
Невес Жеда Капучо
74
-
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
90
Запасные
-
Бенасси
Массимилиано Бенасси
-
Бривио
Давиде Бривио
-
Шиаволин
Густаво Франчин Шиаволин
-
Пьятти
Игнасио Пьятти
-
Коппола
Мануэль Коппола
-
Чевантон
Эрнесто Чевантон
-
Корвиа
Даниэле Корвиа
Кальяри
мин
-
Агацци
Михаэль Агацци
90
-
Агостини
Алессандро Агостини
90
-
Канини
Микеле Канини
90
-
Астори
Давиде Астори
90
-
Перицо
Габриэле Перицо
54
-
Наингголан
Раджа Наингголан
90
-
Конти
Даниэле Конти
67'
90
-
Лаццари
Андреа Лаццари
61
-
Бьондини
Давиде Бьондини
90
-
Коссу
Андреа Коссу
90
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
20'
72'
82
Запасные
-
Маджлиоккетти
Даниэле Маджлиоккетти
-
Пелиццоли
Иван Пелиццоли
-
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
-
Писано
Франческо Писано
-
Миссироли
Симоне Миссироли
-
Ланер
Симон Ланер
-
Рагацу
Даниэле Рагацу